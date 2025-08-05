福岡市は詐欺被害防止の取り組みとして、スマートフォン向けの「詐欺対策アプリ」を半年間、無償で提供すると発表しました。■高島市長「ぜひ“自分ごと”として捉えていただいて、様々な手口の詐欺に引っかからないように。」福岡市が提供するのは、ソフトウェア開発会社が販売しているスマートフォン向けのアプリ「詐欺バスター」です。ダウンロードすると、詐欺の可能性がある番号から着信があった際や