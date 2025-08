「モアナと伝説の海」の実写版を制作中のディズニーが、主演俳優ドウェイン・ジョンソンの顔をAIで複製するという試みを中止したと伝えられました。Is It Still Disney Magic if It’s AI? - WSJhttps://www.wsj.com/business/media/disney-ai-hollywood-movies-5982a925Disney Scrapped Dwayne Johnson AI Image For 'Moana'https://deadline.com/2025/08/disney-dwayne-johnson-deepfake-moana-ai-generated-tron-ares-123647816