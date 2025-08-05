参院予算委員会は５日午前、石破首相らが出席して日米の関税交渉を議題に集中審議を行った。交渉を担当する赤沢経済再生相は５〜９日の日程で米国を訪問すると明らかにした。日米両政府は自動車関税を１５％に引き下げることで合意したが、トランプ米大統領が７月３１日に署名した大統領令などでは言及されていない。赤沢氏は訪米の目的について「一日も早く大統領令が発出されることを促す」と語った。首相は自動車関税の引