東京証券取引所5日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日の米国株上昇を好感した買い注文が優勢になり、前日終値からの上げ幅は一時300円を超えた。円高ドル安の進行は重荷となった。午前終値は前日終値比254円29銭高の4万0544円99銭。東証株価指数（TOPIX）は22.07ポイント高の2938.27。前日の米国市場で連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が高まり、主要な株価指数がそろって上昇した流れが波