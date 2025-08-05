サウジアラビアで5日に開幕するFIBA男子バスケットボールアジアカップ2025。54年ぶりのアジア制覇を目指す日本代表は6日の初戦でシリア代表と戦います。日本テレビは7月6日に就任したシリア代表のスティービングヘッドコーチを独占取材しました。――今大会、日本が気をつけるべき選手は？「デシールズ（今回のアジアカップのためにシリア国籍を取得した選手）。スコアをたくさんできる選手が大事です」――シリアのバスケットボー