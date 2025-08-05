AlibabaのAI開発チームであるQwenが画像生成AI「Qwen-Image」を2025年8月4日(月)に発表しました。Qwen-Imageは既存の画像生成AIが苦手とする「テキストの正確な描画」を得意としており、「複数行にわたる中国語の文章を含む画像」や「英語と中国語の両方を含む画像」を正確に描画できます。また、一般的な画像生成や画像編集も高品質であることがアピールされています。Qwen-Image: Crafting with Native Text Rendering | Qwenhtt