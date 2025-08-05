timelesz原嘉孝（29）が、4日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。同期のSnow Man目黒蓮からのメッセージに涙した。原は目黒と同時期に事務所入りした。6人組グループ、宇宙Sixとしてともに活動したが、その後目黒はSnow Manに加入しデビュー。のちに宇宙Sixは解散が決まり「当時25歳で、ここから新しいグループ組んでCDデビューするのはなかなか厳しいぞ」と当時の心境を振り返った。舞台の仕事を始めてい