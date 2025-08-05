任期満了に伴う板野町長選挙が8月5日告示され、これまでに新人1人が届け出を済ませています。板野町長選挙に立候補したのは、無所属の新人で、前副町長の東根弘幸候補61歳です。立候補の届け出は5日の午後5時で締め切られます。他に立候補の動きはなく、無投票当選の公算が大きくなっています。（11：40時点）