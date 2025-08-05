お笑いトリオ、森三中黒沢かずこ（46）が、4日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。同局系バラエティー「電波少年」の人気企画「15少女漂流記」での恐怖体験を振り返った。番組にいとうあさこがゲスト出演。いとうは15人の女性が無人島脱出を目指す同企画に出演しており、この日は「15少女漂流記」のメンバーがサプライズで登場し、当時の思い出を語り合った。メンバーの1人だった岸田光子さんは「当時みん