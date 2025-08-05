膝の痛みが悪化し、骨壊死（えし）の診断を受けた歌手BoA（38）が4日、5年ぶりに11枚目のアルバム「Crazier」を発表した。先月、デビュー25周年記念コンサートを予定していたが、骨壊死の治療と手術のため、中止していたが、復活した。新アルバムは、全11曲が収録しており、アルバムと同じ「Crazier」がタイトル曲で、BoA本人が作詞、作曲に参加した。韓国メディアの韓国経済は同日「中毒性のあるギターリフと清涼な雰囲気が調和し