愛知県碧南市では、お盆を前に菊の出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】お盆を前に｢菊｣の出荷が最盛期 愛知・碧南市は県内有数の産地 猛暑の影響で1週間ほど生育遅れるも品質は問題なし 愛知県碧南市は、年間140万本を出荷する県内有数の菊の産地です。 現在、お盆に向けて1日2万本を出荷する最盛期で、伊藤正弘さんのハウスでも約90センチほどに育った菊を専用の鎌で丁寧に刈り取っていました。 ことしは6月以降の猛