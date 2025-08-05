関東では気温が40℃に迫る猛烈な暑さが予想される中、東海地方も各地で猛暑日が予想され、東海3県には｢熱中症警戒アラート｣が出ています。 【写真を見る】東海3県に｢熱中症警戒アラート｣ 三重・伊賀市の予想最高気温は37℃ 名古屋は9日連続の猛暑日になる見込み 名古屋市内は雲が多いものの時折出る日差しで、ぐんぐん気温が上昇。 午前11時までに34.8℃まで上がった他、愛知県豊田市や三重県桑名市、伊賀市、鳥羽