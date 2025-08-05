お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が7月31日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』を更新。大ヒット上映中の映画を大絶賛した。かまいたち・山内健司○SNSで“ウワサ”されている出演疑惑は…6月の封切りから、連日大ヒット記録を更新している映画『国宝』。約3時間という長尺だが、山内は、「展開がすごく多かったので、本当にあっという間に観れる内容だった」とアピール。年配の観客も多かったと言い、「抱えられ