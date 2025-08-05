トレンドマイクロはこのほど、法人組織がプロアクティブなセキュリティへの対応を再構築するためのサイバーレジリエンスモデルを発表した。新モデルとなるデジタルツイン技術は、法人組織がサイバー脅威をシミュレーションし、防御の検証や複雑で多様なデジタル環境全体へのリアルタイムなポリシーの適応を可能にするもの。.