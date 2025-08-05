ギフトホールディングスは、グループ会社を通じてスイス・チューリッヒに「MACHIDA SHOTEN」をグランドオープンした。欧州初進出となるアルビスリーダープラッツ店は、再開発が進むエリア。交通アクセスが優れ、今後の成長が期待できるという。日本の前菜やスイス限定商品も展開する。「YOKOHAMA MAX RAMEN」は27スイスフラン（約4,900円）。Nippon A Plusとの共同出資による新会社、Ramen Master Europeが運営を担う。GIFT EUROPE