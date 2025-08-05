リモワは、回収したアルミニウム製スーツケースを改修した「RE-CRAFTED」に約50点を追加し、8月5日から販売を開始した。リモワでは、2023年からホイール付きのアルミニウム製スーツケースを対象店舗で回収しており、修理やリサイクルを行っている。このうち修理対象となったスーツケースを改修し、新品同様に使用が可能となった製品を販売する。販売するスーツケースは、回収前の持ち主が貼り付けたステッカーをそのまま残したもの