ここ数年、日本列島を襲う猛暑は「異常」の域を超え、すでに「日常」と化している感がある。特に高齢者にとっては、わずかな外出すら体調を脅かすリスクとなり、熱中症による救急搬送も後を絶たない。それでも、日々の買い物や通院などの生活に必要な外出は避けられないという現実の中で、私たちは「無理をしないための選択肢」をもっと増やす必要がある。そんな中、Uber EatsやUber Taxiの配車サービスがそうした「選択肢」の一つ