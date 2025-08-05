4日、神奈川県横浜市のみなとみらい地区で開かれた花火大会「みなとみらいスマートフェスティバル」は、火災事故のために途中で中止される事態になった。主催者は「スマートフェスティバル2025において、火災事故が発生し途中で中止致しましたことを心よりお詫び申し上げます。花火大会を開催した実行委員会として、まずはしっかり原因を究明してまいります。この花火大会を毎年楽しみにして頂いていた皆さまに、ご迷惑をおかけし