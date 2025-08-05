J2のサガン鳥栖は4日、ブラジル4部のカピタルDFより期限付き移籍中のガーナ人FWマイケル・クアルクに関して、その後登録手続きを進める中で、国際サッカー連盟（FIFA）が定める「選手の地位及び移籍に関する規則（RSTP）」第5条第4項に基づき、サガン鳥栖では2025シーズンの公式戦に出場できない可能性があるとのFIFAからの回答があったと報告。クラブと選手が両者合意のもとで契約を解除することになったと発表した。鳥栖は、6月2