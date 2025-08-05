今季ベルギー2部降格のコルトレイクに所属するDF藤井陽也（24）に対し、古巣の名古屋に復帰する可能性があるとベルギーメディア「walfoot.de」や「「HLN」などが報じた。既に名古屋からクラブへの正式オファーが出ており、交渉中だという。3日に報じた「walfoot.de」は「この日本人ディフェンダーは、日本への帰国という選択肢を排除していない」と藤井自身も前向きな姿勢であるとした。また、「大きな変革期にあるチームに