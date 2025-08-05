カージナルスラーズ・ヌートバー外野手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのドジャース戦前に2023年WBCで侍ジャパンのチームメートだった佐々木朗希投手（23）と談笑する場面があった。佐々木との談笑後に取材に応じたヌートバーは「良かったよ。しばらく話していなかったから、久しぶりに近況を聞けてうれしかった。今IL（負傷者リスト）に入ってるから、体調がどうかも聞いたしね。MLBでの生活に慣れてきてるといいんだけ