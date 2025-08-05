◆米大リーグカブス２―３レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３０）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。３打数無安打１四球で２試合ぶりのノーヒットに終わり、７月１８日（同１９日）の敵地・レッドソックス戦以来の一発は生まれず、今季最長をまた更新する１５試合ノーアーチとなった。一発が出れば同点という１点を追う９回先頭の第４打