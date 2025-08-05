タレントの朝日奈央が５日までにＳＮＳを更新。「＃ＴＩＦ２０２５＃アイドリング」とハッシュタグを付け、「この日の為に作ってくださった衣装衣装の雰囲気をお伝えしただけで汲み取ってくださったスタイリストさん衣装の色味は大人になったメンバーに合いそうな落ち着いた白をベースに、それぞれのメンバーカラーが入ったら素敵だなって思い、勝手にお伝えさせていただきました（勝手に。笑）」とインスタグラムにつづる