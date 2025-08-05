北海道電力は8月1日、AIを活用した系統用蓄電池の需給管理サービス「Enerista(エネリスタ)」の申込受付を開始した。サービス提供開始は2026年4月を予定している。北海道電力の需給管理サービス「Enerista」のシステム構成図。蓄電池事業者と電力市場、広域運営機関、送配電事業者をつなぎ、AIを活用した需給管理・入札計画を実現する○「Enerista」の概要「Enerista」は、全国の系統用蓄電池を所有する事業者を対象に、充放電計画