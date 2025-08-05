お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が4日、日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。地元の岡山・北木島から名門大学合格者が生まれ「大騒ぎになったことがある」と明かした。今回は、ナイチンゲールダンス・中野なかるてぃんがゲスト出演。名門の一橋大出身だが、大悟は「一橋がすごいのか分からん」と苦笑した。番組が紹介した大学入試偏差値表では、東大と京大に次いで3番目に位置しており、これを見た大悟