東海地方を拠点とする日本画の団体「白士会」の展覧会が8月5日、名古屋で始まりました。会場の愛知県美術館ギャラリーには、白士会の会員や公募による日本画の作品およそ80点が展示されています。一般公募の最高賞の作品『泊』は、港に泊まった作業船を岩絵具を使って濃淡をつけて描き、夕日に照らされる情景を美しく表現しています。『お洒落なMINGO』は、リアルなフラミンゴがカラフルで抽象的な背景から飛び出して