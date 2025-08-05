意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【宮崎県の方言】「ずし」の意味は？「ずし」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、食べ物です。いったい、「ずし」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「雑炊」でした！「ずし」は、宮崎県の方言で「雑炊」という意味の言葉です。「ずしがでけたで、くていきないよ