5日も各地で災害級の暑さとなる見込みです。特に関東では、国内の観測史上最高に迫る予想で熱中症に厳重な警戒が必要です。厳しい暑さの影響は、食卓にも大きく広がっています。記録的な暑さと雨が少ないことにより、生育不良が広がっています。農水省によると、8月はトマトやキュウリ、ピーマンなどの価格が平年より2割ほど高くなり、月の後半にはナスも2割程度高く推移する見通しです。暑さで出荷数が落ち、豚肉の卸売価格も7月