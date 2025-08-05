【ミニッツRWD MR-04 レディセット McLaren 720S GT3 #03 オレンジ】 発売中 価格：29,700円 京商はRCカー「ミニッツRWD MR-04 レディセット McLaren 720S GT3 #03 オレンジ」を発売した。価格は29,480円。 本商品は第4世代のMR-04シャシーがベースとなった新リア2輪駆動シャシーを使用。低重心化やステアリング回りの設計変更によって大幅な進化を果