【モデルプレス＝2025/08/05】9月4日に大阪ウィーク秋の初日を飾る「Super EXPO Rockin` Night -Exclusive Session MIYAVI＆YUTA（NCT）- 」の開催が決定。大阪・関西万博のステージだからこそ実現した、大阪出身の2組のアーティストによる限定コラボステージを届ける。【写真】NCT 127ユウタ、奇抜ヘアで印象ガラリ◆MIYAVI＆YUTA、大阪・関西万博でコラボエレキギターをすべて指で弾く独自奏法「スラップ奏法」で国内外から注目