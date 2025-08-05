【モデルプレス＝2025/08/05】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が8月4日、自身のInstagramを更新。息子との読書時間の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】岡田圭右＆4歳息子たち、微笑ましい読書タイム◆岡田圭右、4歳息子との読書タイム公開岡田は「4歳息子も興味津々」とコメントし、子どもと一緒に本を読む微笑ましい様子を投稿。松原タニシ氏の著書『恐い間取り4』を手に取り、子ども2人が岡田の上に乗り本に見