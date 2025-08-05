地震と豪雨の被害が大きかった能登の6市町の人口が、去年1月1日時点から、9600人あまり減少したことがわかりました。 石川県が発表した7月1日時点の人口推計によりますと、七尾市以北の6市町の人口は、去年1月1日時点から、9683人減少し、10万9967人となりました。地震発生から1年半の間に、8.1％減ったことになります。 市町別の減少数では、輪島市が2896人で最も多く、七尾市で2426人、珠洲市で1686人などとなっています。