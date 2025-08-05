俳優・町田啓太が、韓国の芸能事務所HBエンターテインメントと、韓国での活動における専属契約を締結したことが明らかになった。HBエンターテインメントの公式SNSでは、「新たなメンバーとなった俳優・町田啓太に多くの関心と応援をお願いします」と歓迎のコメントが投稿されている。【写真】「Welcome to HB Entertainment」町田啓太を歓迎する韓国HBエンターテインメントのコメントHBエンターテインメントは、韓国国内のみな