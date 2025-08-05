チャレンジングな新鋭の姿に、誰もが釘付けとなった。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」予選Bリーグ2位決定戦、チーム稲葉 対 チーム菅井が8月2日に放送された。第5局に登板したチーム菅井の藤本渚六段（20）は、同い年の吉池隆真四段を相手に振り飛車を選択。兄弟子の菅井竜也八段（33）を「イヤな予感したんだよな…」とハラハラさせていた。【映像】何！？突然頭を抱え込む一部始終チーム菅井の3勝1敗で迎えた