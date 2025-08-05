気象庁によると、５日午後２時２０分、群馬県伊勢崎市で最高気温が４１・６度に達し、国内の観測史上最高を更新。伊勢崎市はさらに同２６分には４１・８度になった。これに先立ち同県桐生市では午後１時９分、最高気温が４１・２度に達し、７月３０日に国内の観測史上最高を更新した兵庫県丹波市と並んだが、その後に伊勢崎市に抜かれた。午後３時までの最高気温は、伊勢崎市の４１・８度、桐生市の４１・２度をはじめ、埼玉