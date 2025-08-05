【明治安田J2リーグ】ロアッソ熊本 2ー1 水戸ホーリーホック（8月3日／えがお健康スタジアム）【映像】遅延行為だった？ 退場判定の一部始終ロアッソ熊本のFW塩浜遼が、わずか46秒で2度の警告を受けて退場を命じられた。試合終了間際に連続イエローカードを食らった場面が物議を醸している。熊本がJ2リーグ第24節で水戸ホーリーホックと対戦した試合の後半アディショナルタイムだった。ここまで9ゴールを挙げているエースの塩