北日本では大雨になっています。北海道東部の釧路市では午前7時50分までの1時間で60ミリの非常に激しい雨が降り、観測史上最大の1時間降水量となりました。記者「こちら繁華街なんですが、私の足首よりも上まで冠水しています」釧路市によりますと、市内では少なくとも4軒の住宅で浸水が確認されていて、市は災害警戒本部を設置して被害の状況を確認しています。