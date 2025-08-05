卓球男子日本代表のエースで世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が４日、インスタグラムのストーリーズ機能で長文をつづり、８季目が開幕したＴリーグの独自ルールを疑問視した。自身らが主戦場とする国際大会とは全く異なる試合方式で真剣勝負を行わなければいけないジレンマを吐露し、「世界最高峰のリーグを作りたいのに、世界最高峰の選手たちだけに不利なルールでどうするんですか」と問題提起したが、さらに