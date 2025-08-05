魚介が安すぎるスーパーがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こんなにもギュウギュウに詰まってます「スーパーで売っていた『さかな』 これ自分で捌けたらかなりお得だよなーと思ってたら、母が買っていた。 「これは買わなきゃ損」と母。 母も父も魚が捌けるのだ。 技術は得になる。」とその模様を紹介したのは漫画家の後藤羽矢子さん（@hayakogoto）。小さいサイズながらカマス、アジ、イサキなど9匹もの魚が入ったなんと4