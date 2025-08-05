最近、おにぎりの価格が上がったと感じませんか？ 株式会社mitorizの調査では、9割以上がおにぎりの値上がりを実感しつつも、約3割が週1回以上購入しており、購入の決め手は「具材の種類」と「価格」であることが明らかになりました。【写真】「家族5人、1週間の食費約1万円って高いですか？」夫からの“文句”に、妻への称賛が続々この調査は、2025年6月に、mitorizの消費者購買行動データサービス「Point of Buy」の登録会員であ