「鹿児島の祖父母が困惑していました」【写真】（左から）小野花梨、 川床明日香、菊池日菜子の好演光る映画「長崎―閃光の影で―」2024年放送の連続テレビ小説『虎に翼』出演の反響を振り返るのは、俳優の川床明日香（23）。主演の伊藤沙莉演じる寅子の娘・佐田優未を演じた。魚屋さんからも夢だった朝ドラ出演。周囲からのリアクションは想像以上だった。「鹿児島の祖父母は喜ぶと同時に困惑していました。『御宅の孫が出ている