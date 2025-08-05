愛知県名古屋市西区にある、二階建てバスを活用した保護猫カフェ「ひだまり号」。オーナーの祖父江吉修さんと昌子さんが夫妻で運営し、8月で7周年を迎えます。【写真】子猫にミルクをあげるなど、猫たちのお世話が仕事ですひだまり号のドアを開くと、迎えてくれるのは保護された猫たちの柔らかな気配。これまでに数えきれないほどの猫たちがここで一時の居場所を得て、里親の元へと旅立っていきました。今では毎年80匹ほどの子猫が