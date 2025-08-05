スキンケア市場No.1※1の実績を誇る「エリクシール」が、2025年秋に新たな進化を遂げます。今回の注目は、女優・吉瀬美智子さんの新ミューズ就任。年齢を重ねても前向きに輝き続ける彼女の美しさと生き方が、ブランドの新しい価値観を映し出します。新商品となる高機能エイジングケア※2化粧水・乳液は8月21日発売。CMやSNSで展開されるキャンペーンも必見です。 吉瀬美智子が語る“前向きなエイジング”