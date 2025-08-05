2025年8月5日の『徹子の部屋』に俳優の小山明子さんが登場。現在90歳の小山さんは、コロナ禍で仕事が途絶えたことで、4年前に人生で2度目のうつ病に。長男と次男の妻たちにお金の管理をしてもらうようになり回復したと語ります。そこで、症状が改善していく過程を語った小山さんのインタビュー記事（『婦人公論』2022年5月号掲載）を再配信します。＊＊＊＊＊＊ずっと仕事を続けてきて、お金に無頓着だったという小山明子さん。コ