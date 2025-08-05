中国機械工業連合会が8月4日に明らかにしたところによると、機械工業分野での経済統計作成の対象となる「規模以上企業（主要業務の年間売り上げ2000万元以上の企業）」の2025年上期における付加価値は前年同期比9．0％増でした。中国機械工業連合会によると、機械工業分野は安定の中で好転し、製品の生産販売は安定して増加し、貿易は強じんさを示し、イノベーションが加速し、新たな質の生産力が積極的に発展し、産業の高度化と質