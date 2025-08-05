参議院選挙で国会に橋頭保を築いた参政党。主要公約の一つに「日本人を育む～教育・人づくり」を掲げる。実は神谷宗幣代表は石川県加賀市に設立した“学校”で自らの教育理念を実践してきた。神谷氏が展開した事業を地域はどう見てきたのか。現地を取材した。 〈画像〉「ヘビは美味」とスタッフが写真つきで掲載したカキコミ 「フリースクールは不登校児の受け入れ先」としていたが… 保守系団体で発言を続