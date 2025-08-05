韓国代表の主将ソン・フンミンは８月２日、10シーズンを過ごしたトッテナムを退団すると電撃的に発表した。この驚きの決断は日本でも小さくない反響を呼んだ。韓国メディア『Xports News』は８月４日、「日本も衝撃。LAで吉田麻也と日韓キャプテンダービー」と見出しを打ち、新天地に言及した。「ソン・フンミンがロサンゼルスFC（LAFC）に移籍した場合、同じくロサンゼルスを本拠地とするLAギャラクシーとのLAダービーで日韓