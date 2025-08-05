俳優の小芝風花が5日までに、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）の公式SNSに登場。ロードバイクで“通勤”をする姿のオフショットが公開された。【写真】「競輪選手になれそう」ロードバイクで“通勤”する姿を披露した小芝風花公式SNSでは「退勤中の滝野先生（#小芝風花）を目撃 ロードバイクに乗る姿もかっこいいです」のコメントとともに、小芝がピンクと黒のウエアにヘルメット、バックパック姿でロー