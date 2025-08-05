政府は5日、3回目となるコメの関係閣僚会議を開きます。事実上行われてきたコメの生産調整を見直し、増産にカジを切る姿勢を改めて前面に打ち出す方針です。小泉農水相「一つの節目になると思います。令和の米騒動とも言われている米価高騰はなぜ起きたのか」5日午後開かれるコメの関係閣僚会議で、石破首相は、これまでの政策を転換し、コメを増産する姿勢を改めて表明します。コメ価格が高騰した原因の検証結果も公表することに