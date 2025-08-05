後ろに下がり、自らも倒れ込みながら放った左ハイキックで相手を前のめりKO。二人とも倒れ込むという衝撃のダウンシーンに「これはヤバイ」「見たことない」「激レアすぎる」などファン騒然となった。【映像】激レアすぎる衝撃の左ハイKO8月2日、東京・大田区総合体育館で開催された「ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2025 TOKYO」で、麻火佑太郎（PHOENIX）とエドゥアルド・カタリン（スペイン）が対戦。3ラウンド2分28秒、